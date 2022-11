Crime aconteceu no município de Belo Oriente, região do Rio Doce - Divulgação/PCMG

Publicado 18/11/2022 12:08

Belo Oriente (MG) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou, na noite desta quinta-feira, 17, que prendeu preventivamente um homem, de 35 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de 13. O crime aconteceu no município de Belo Oriente, região do Rio Doce (MG).

De acordo com a corporação, o suspeito era investigado por estupro de vulnerável e foi pego na quarta-feira, 16, em Timóteo, cidade a cerca de 70 quilômetros de distância.

O acusado procurou o pastor de uma igreja para contar que tinha desejos sexuais pela filha. A menina relatou aos policiais que o pai costumava entrar no quarto dela durante a madrugada para cometer os abusos.

Durante as apurações, a polícia comprovou o delito, previsto no Artigo 217-A do Código Penal. O suspeito confessou o crime e foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A pena prevista nesses casos pode chegar a 15 anos de detenção.