Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 18/11/2022 20:23 | Atualizado 18/11/2022 20:24

São Paulo - O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) explicou a razão de ter utilizado o jatinho do empresário José Seripieri Filho, dono da operadora QSaúde, para ir à COP27, no Egito. A viagem do petista no transporte do amigo e doador da campanha gerou críticas nas redes sociais entre opositores.

"Sobre a minha viagem: Eu sinceramente eu sabia que essa pergunta iria vir e eu queria bem-humorado te responder: primeiro, eu fui convidado pelo governador do Amazonas para ir à COP-27. E os estados não poderiam arcar com as minhas despesas. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava as minhas despesas. Eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião e eu fui com ele", disse Lula após se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa.

O empresário Seripieri Filho esteve presente no casamento de Janja e Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, em maio deste ano. Ele também doou R$ 660 mil para o PT no primeiro-turno, já no segundo pleito o valor doado foi de mais de R$ 500 mil na conta do presidente eleito.

Durante uma Operação da Polícia Federal em 2020, Seripieri foi preso e solto quatro dias depois. A investigação buscava supostos pagamentos ilícitos à campanha do senador José Serra. Os policiais encontraram indícios de que a Qualicorp havia fraudado contratos para dissimular repasses à campanha. O delegado responsável pelo caso disse ainda que o empresário montou uma ‘estrutura financeira e societária’ para mascarar a transferência do dinheiro da Justiça Eleitoral.

Lula também citou que o avião do amigo era "novo, de boa qualidade, com muita segurança" e ressaltou que um presidente eleito precisa "cuidar da sua segurança".

"E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem que ter responsabilidade de cuidar somos nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e nós tivéssemos um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar, mas não ofereceu, paciência. Eu sou grato ao meu amigo, que foi comigo e me emprestou o avião", ressaltou o futuro mandatário.