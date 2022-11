PRF e Receita Federam apreendem sete mil garrafas de vinhos - Reprodução

Publicado 19/11/2022 12:28 | Atualizado 19/11/2022 12:33

Cerca de sete mil garrafas de vinhos foram apreendidas este ano pela Polícia Rodoviária e pela Receita Federal (PRF), transportadas irregularmente nas rodovias do estado de Goiás. No total, as garrafas estão avaliadas em R$ 2 milhões.

As cargas apreendidas eram transportadas em veículos de passeio, ônibus e caminhões sem documentação fiscal ou com documentação fraudulenta, trazidas ilegalmente para o Brasil. As informações são da PRF, em nota.

Visando abastecer o mercado consumidor durante os festejos de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apertam o cerco para combater a entrada de produtos ilícitos no país.

A entrada irregular das bebidas no Brasil é lesiva à economia do país, pois os vinhos são armazenados em condições inadequadas e transportados de forma não apropriada. Dessa maneira, não há garantia de legitimidade dos produtos, pois podem sofrer adulterações ou falsificações.

Neste ano, de janeiro a outubro, a Receita Federal já apreendeu mais de 400 mil garrafas de vinhos e espumantes, bebidas avaliadas em cerca de R$ 47 milhões.