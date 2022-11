Presidente eleito, Lula e presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - Reprodução

Publicado 19/11/2022 11:17 | Atualizado 19/11/2022 11:29

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou nesta sexta-feira, 18, com o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, em Lisboa. No encontro, o petista voltou a falar sobre responsabilidade fiscal e afirmou que irá cuidar do povo brasileiro com "respeito" e "autoridade".



A reunião com presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ocorreu durante uma hora e meia a portas fechadas. Em seguida, Lula foi até a residência oficial do primeiro-ministro português, António Costa. Lá, os dois fizeram um pronunciamento sobre o encontro e responderam perguntas de jornalistas.

Lula voltou a falar de estabilidade fiscal e usou uma analogia para explicar que será responsável com as contas públicas. "Ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo, porque durante todo o meu período de governo eu fui o único do G20 a fazer superávit primário durante os oito anos do meu mandato", afirmou.

"Eu aprendi com minha mãe, que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que tem e o que ganha. Mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, que a gente faça com responsabilidade para o país voltar a crescer. Então, eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito e autoridade, e nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer”, continuou o presidente eleito.



Depois da coletiva, Lula participou de um jantar na residência oficial do primeiro-ministro.

O petista tem um encontro marcado na manhã deste sábado, 19, ainda em Lisboa, com representantes políticos e de movimentos sociais. A previsão é que ele volte para o Brasil somente no início da tarde deste sábado.