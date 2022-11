Jefferson está preso há quase um mês em Bangu 8 - Valter Campanato/Agência Brasil

Jefferson está preso há quase um mês em Bangu 8Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 19/11/2022 16:28 | Atualizado 19/11/2022 17:03

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, disse ao Supremo Tribunal Federal, que a transferência só deve ser autorizada se o presídio não tiver estrutura para tratar o ex-parlamentar.



A PGR sugere que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio entregue com urgência um laudo médico que "aponte a capacidade ou não do hospital penitenciário tratar o paciente e realizar exames imprescindíveis diante do atual estado de saúde".



Um médico, chamado pela família de Jefferson, esteve em Bangu 8 para uma consulta. Ele sugeriu a internação do ex-deputado e passou uma longa lista de exames laboratoriais e radiológicos. O laudo foi anexado ao pedido de transferência enviado pela defesa ao STF.