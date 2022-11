Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 70 mil profissionais dos órgãos e agências participantes atuam na operação Enem 2022 - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 19/11/2022 13:14 | Atualizado 19/11/2022 15:07

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo, 20, terá a atuação das forças de segurança federais em todo o país. Na primeira fase, foram registradas 57 ocorrências, 32 prisões e 20 incidentes. As autoridades realizaram 1.822 escoltas de malotes de provas.



A operação envolve a participação integrada dos órgãos responsáveis pela realização, logística, transporte e segurança das provas. Entre eles estão o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Consórcio Aplicador. Também participam a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Além das citadas, prestam apoio as Secretarias de Segurança Pública - Polícias Militar e Civil, Corpos de Bombeiros Militares, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as Guardas Municipais, e concessionárias de energia, água e telefonia.



A ação também abrange a aplicação de provas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, para os candidatos privados de liberdade (PPL). Também estão inclusos os inscritos que, por algum motivo justificável, não puderem realizar as provas nas datas oficiais ou possuem decisão judicial para reaplicação do exame.



Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 70 mil profissionais dos órgãos e agências participantes atuam na operação integrada nos 26 estados e Distrito Federal. Cerca de 7,7 mil viaturas das forças de segurança pública serão empregadas na ação.



O trabalho é monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça, em Brasília. Nos estados, o monitoramento é feito dos Centros Integrados de Comando e Controle Estaduais (Cicces) ou de estruturas similares.



Participação



Dados preliminares do Inep indicam a participação de 2.490.880 no primeiro dia de aplicação do exame, 13 de novembro. O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital). Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376 em computador.



Os participantes fizeram provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Neste domingo, será a vez dos candidatos resolverem questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

*Com informações da Agência Brasil