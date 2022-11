Publicado 19/11/2022 12:55 | Atualizado 19/11/2022 16:40

Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) morreu, neste sábado, 19, após ser atingido por um tiro na cabeça efetuado pelo seu colega de trabalho dentro no Ministério da Defesa, em Brasília. O corpo da vítima foi encontrado no anexo da pasta.

O crime ocorreu devido a uma briga durante a troca de turno. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima foi identificada como Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. O suspeito, de acordo com o BO, é Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos.

Kauan teve a morte classificada pelo Ministério da Defesa como 'incidente' Reprodução/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o soldado já estava morto quando a ambulância chegou ao local. A briga ocorreu por volta das 7h.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram ao local para realizar a perícia. A Polícia Civil não informou se alguém foi preso pelo homicídio. Por se tratar de um crime militar, o inquérito será conduzido pela FAB.

Segundo testemunhas, a briga entre os militares ocorreu após uma discussão motivada pela troca de turno.



O corpo do soldado foi retirado do anexo do Ministério da Defesa, pelo carro do Instituto Médico Legal por volta das 11h05.

Em nota, o Ministério da Defesa disse que o caso ocorreu no "alojamento da guarda" e lamentou o "incidente ocorrido". A pasta afirmou ainda que "acompanha a apuração e a investigação dos fatos".