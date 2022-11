Desde o início das operações, PRF informou que desfez 1.180 bloqueios de manifestantes bolsonaristas - Anderson Coelho/AFP

Publicado 19/11/2022 14:12 | Atualizado 19/11/2022 14:27

A Polícia Rodoviária Federal informou, na tarde deste sábado, 19, que há interdições parciais em 20 pontos de rodovias federais e 9 bloqueios. O fluxo está totalmente impedido em vias do Mato Grosso, Pará e Paraná. A PRF não disse, no entanto, onde ocorrem as obstruções parciais.

Segundo o balanço divulgado às 12h30, MT tem três bloqueios em Sorriso. Os outros estão em Campo Novo do Parecis, Sapezal e Sinop - um em cada.

No Pará, o fluxo está totalmente impedido em dois locais: Itaituba e Novo Progresso. O outro bloqueio informado pela corporação é no Paraná, em União da Vitória.

Os protestos nas estradas foram iniciados após o resultado das eleições, no último dia 30, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e derrota a Jair Bolsonaro (PL). Desde o início das operações, a PRF informou que desfez 1.180 bloqueios de manifestantes bolsonaristas.

Os atos contrariam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou no último dia 31 que as rodovias fossem desbloqueadas. Para o ministro, as manifestações “desvirtuam o direito constitucional de reunião”.

“O quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade”, enfatizou no despacho.

*Com informações da Agência Brasil