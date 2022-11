Lula foi diagnosticado com câncer na garganta em 2011 - CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 21/11/2022 09:51 | Atualizado 21/11/2022 10:56

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia na laringe, neste domingo, 20, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele teve alta nesta segunda-feira, 21.

Lula estava com leucoplasia, um tipo de lesão, que causa manchas brancas, geralmente provenientes do consumo de tabaco e álcool. A doença foi identificada na laringe nos exames de rotina realizados no sábado, 12, antes da viagem ao Egito para a COP 27.

As manchas de leucoplasia podem ser sinais precoces de um câncer, embora a evolução para um tumor maligno ocorra em menos de 20% das pessoas. No entanto, o procedimento dele mostrou ausência de câncer.

Nas redes sociais, Lula tranquilizou os brasileiros, na manhã desta segunda-feira, 21. "Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos", escreveu. A publicação foi acompanhada do boletim médico do caso.

"O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski", disse o comunicado.

Depois de uma série de exames, Lula, aos 66 anos, foi diagnosticado com um tumor localizado na laringe, em 2011. Ele recebeu tratamento com sessões de quimioterapia e também foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na ocasião.

Em 2012, o presidente eleito foi considerado curado do câncer.