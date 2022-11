Postagem mente sobre número de eleitores em seção eleitoral para levantar suspeita infundada de fraude - Arte/Comprova

Publicado 21/11/2022 21:47

Brasil - Não existe nenhuma seção eleitoral que registrou 1,5 mil votos, ao contrário do que afirma vídeo. Segundo o Código Eleitoral, o limite máximo de eleitores aptos por seção é de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades. Entretanto, a legislação prevê que os índices possam ser ultrapassados para facilitar o exercício do voto. O Portal de Dados Abertos da Justiça Eleitoral mostra que existiram seções eleitorais no Brasil com até 600 eleitores aptos. No exterior, onde há votação apenas para o cargo de presidente da República, o limite encontrado foi de 800 eleitores.*

O tempo de votação não é relativo ao número de eleitores aptos, mas leva em consideração apenas aqueles que comparecem às suas seções eleitorais. Sendo assim, tendo como base um minuto como tempo médio de votação de cada pessoa, as seções eleitorais comportariam quantidades próximas a 540 eleitores já que ficam abertas por nove horas (540 minutos), referência ao período oficial de votação, das 9h às 17h.Também é preciso levar em consideração que os eleitores que ainda estivessem nas filas poderiam votar normalmente mesmo após as 17h, quando o espaço de votação completaria 540 minutos aberto.De acordo com os dados abertos do TSE, considerando o primeiro e o segundo turnos, 22 seções eleitorais tiveram mais de 540 eleitores que compareceram para votar. O número representa 0,0042% dos espaços de votação para a eleição brasileira. Dentre elas, 18 tiveram comparecimento acima de 540 eleitores tanto no primeiro quanto no segundo turno; 3 apenas no primeiro turno e 1 apenas no segundo. Todas elas estavam localizadas no exterior, onde a votação tende a ser mais ágil, pois as pessoas votaram somente para presidente.O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre pandemia, políticas públicas do governo federal ou que questionam o resultado das eleições presidenciais. Informações que usam dados inventados para espalhar falsidade sobre o sistema eleitoral geram prejuízos para todo o processo democrático.Recentemente, o Comprova mostrou que vídeo de Boletins de Urnas que mostra Bolsonaro com mais votos do que Lula não prova fraude ; que seções eleitorais que não aparecem em site do TSE foram agregadas a outras e que auditorias externas atestam confiabilidade de sistema eleitoral no 1º turno