Suspeita não conseguiu comprovar nem explicar a origem do dinheiroDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 22/11/2022 13:58

Pantano Grande (RS) - A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta segunda-feira, 21, uma mulher com cerca de 100 mil dólares escondidos junto ao corpo. A abordagem aconteceu na BR-290, em Pantano Grande, Rio Grande do Sul.

Durante uma operação de rotina, os policiais vistoriaram o carro, que ia em direção a Porto Alegre. No veículo, além da mulher, de 40 anos, estava um homem, de 46, ambos de Criciúma (SC). Eles disseram ter partido do município de Sant'Ana do Livramento (RS), mas não souberam explicar o motivo da viagem.

Os agentes encontraram cintas corporais e desconfiaram que a dupla pudesse estar escondendo dinheiro. Com o apoio de uma policial civil de Pantano Grande, foi feita a revista na mulher e descoberta a quantia.



A catarinense não conseguiu comprovar nem explicar a origem dos dólares. A dupla, que não tinha antecedentes, foi encaminhada à Polícia Judiciária Federal por crime financeiro. Os dólares e o carro foram apreendidos e estão à disposição da Justiça.