Advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef posa ao lado de apoiador do presidente da República em ato em BrasíliaReprodução/Twiiter

Publicado 22/11/2022 15:16

Brasília - Amigo, aliado e advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef (PL) marcou presença na segunda-feira, 21, na manifestação com motivação golpista promovida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Em vídeo que circula nas redes sociais, Wassef fala em "lutar pela liberdade" dos brasileiros e em "combater o socialismo e o comunismo".

Fred. Wassef, advogado de Bolsonaro, réu por lavagem de dinheiro e peculato, escondia Queiroz em sua casa. Além de estar solto, se candidatou (e perdeu) e agora está lá instigando o gado a apoiar golpe militar. pic.twitter.com/nEOFOnOyMq — Márcia Martins (@marciamo77) November 22, 2022

Wassef participou do ato considerado antidemocrático pela Justiça, que contesta, sem provas, o resultado das eleições e pede intervenção militar com Bolsonaro, derrotado nas urnas, no poder. Os apoiadores do mandatário estão acampados na Praça dos Cristais, localizada no Setor Militar Urbano.



"Cada um de vocês é um herói. Muito obrigada. Tenho orgulho de estar aqui. Vocês têm que continuar essa lutar, gente. Aumentar e aumentar. Luta é uma palavra errada. Essa manifestação pacífica e democrática, para salvar o futuro de vocês mesmo, do Brasil", disse Wassef.



Desde a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro, apoiadores do presidente em fim de mandato iniciaram uma série de manifestações no país. Os bolsonaristas passaram a bloquear rodovias federais e têm se concentrado em frente a quartéis das Forças Armadas para que seja realizada intervenção militar.



No último domingo, 20, apoiadores do presidente da República usaram sons e microfones para pedir que integrantes das Forças Armadas "salvassem" o país.



Quem é Frederick Wassef



Frederick Wassef, mais conhecido como Fred Wassef, é advogado do presidente Jair Bolsonaro no caso Adélio Bispo e de Flávio Bolsonaro no esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com boas relações com a família Bolsonaro há pelo menos oito anos, Wassef abrigou o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, em uma das suas residências, localizada em Atibaia, no interior de São Paulo.



Frederick Wassef atua para a família Bolsonaro desde 2014 e é o que muitos defensores do presidente Bolsonaro consideram como "bolsonarista raiz". Defensor das "ações mais efetivas da polícia" no combate à violência, Fred é adversário da esquerda e católico praticante.



O advogado concorreu ao cargo de deputado federal por São Paulo, mas conquistou apenas 3.628. Mesmo com seu "bolsonarismo raiz", não conseguiu ser eleito.