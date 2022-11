Zema afirmou, em entrevista ao Poder360, que fará uma oposição responsável ao presidente eleito - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/11/2022 12:56 | Atualizado 23/11/2022 12:57

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que apoiará o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele apresente boas reformas em seu governo. A fala foi durante uma entrevista para o portal Poder360 divulgada nesta quarta-feira, 23.

“Se o presidente eleito propor uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa, eu vou lá para Brasília apoiá-lo na mesma hora porque o que o Brasil precisa de reforma“, declarou.

Zema alcançou a reeleição nas urnas ainda no primeiro turno em MG, com 6.094.136 votos, totalizando 56,18% dos válidos. No estado, ele também coordenou a campanha do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição.

O governador mineiro afirmou que fará uma oposição responsável a Lula, e acrescentou ainda que o presidente eleito terá de lidar com governadores da oposição.

“Eu vou estar aqui protegendo os interesses do Estado e confio muito que o presidente vai agir de maneira republicana. Até porque eu não sou o único governador nessa situação. Nós temos São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás, todos em uma posição semelhante a mim. Os principais resultados do Brasil hoje não são pró-presidente Lula. Muito pelo contrário, são anti-Lula”, disse Zema.

Na última quinta-feira, 17, o governador mineiro afirmou, em entrevista para uma rádio de Belo Horizonte, que "mais do que para o próprio candidato Lula, Bolsonaro perdeu a eleição para si mesmo". Na ocasião, Zema também criticou como o chefe do Executivo conduziu a comunicação durante a pandemia.

Sobre a própria reeleição, Zema associou a conquista ao seu trabalho e disse que seu governo está aos poucos "regularizando tudo aquilo que foi arrasado em Minas Gerais". Ele alegou, no entanto, estar ciente do desafio: "Ainda temos muito o que fazer".

Em relação à disputa pela Presidência da República em 2026, Zema negou que tenha intenção de concorrer. Ele aponta, no entanto, que uma boa gestão pode ser uma alternativa para alcançar a vitória. “Nada como um bom governo para servir como boa referência para algum plano futuro”, declarou o governador mineiro.

*Com informações do iG