O pleno funcionamento de aparelhos como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, fica ameaçado pelo corte de verbas - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 23/11/2022 17:19

Brasília - Apenas em 2022, o corte de recursos orçamentários das instituições federais de Ensino Superior alcançou um montante de R$ 763 milhões. No entanto, a audiência pública que discutiria o preocupante tema nesta quinta-feira, 24, foi cancelada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Ainda não há definição de data para um novo encontro.

Na terça-feira, 22, o Ministério da Economia anunciou um novo bloqueio do Orçamento de 2022 de R$ 5,7 bilhões, sem especificar as áreas afetadas. Segundo o deputado Rogério Correia (PT-MG), que havia pedido a audiência, por meio do Decreto 11.216/22, o governo federal confiscou recursos das universidades federais, institutos federais e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)no valor de R$ 328,5 milhões, totalizando em 2022 um montante de R$ 763 milhões.



"Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), a limitação estabelecida pelo decreto praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora", disse o parlamentar.