DF: policial atira em adolescente durante briga de trânsitoReprodução

Publicado 23/11/2022 16:22 | Atualizado 23/11/2022 16:23

Brasília - Na noite desta terça-feira (22), um policial militar atirou na perna de um adolescente em meio a uma briga de trânsito, no Distrito Federal. O jovem de 16 anos levou um tiro do PM após tentar defender a irmã de uma agressão, que segundo a família, estava sendo cometida pelo militar, que faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope).



De acordo com as testemunhas, toda confusão teria se iniciado após a jovem de 18 anos, irmã do adolescente baleado, ter batido com a motocicleta no carro do policial. O militar, então, teria pedido a habilitação da jovem, no entanto, ela não tem habilitação e estava sem capacete na hora do acidente. Ainda de acordo com testemunhas, as agressões começaram após a família da jovem chegar ao local.



De acordo com o advogado do policial militar, a família da jovem teria iniciado as agressões contra o PM que atirou em legítima defesa. Já a Polícia Militar afirma que o PM disparou com "com o receio de ter sua arma tomada e utilizada contra si" e para cessar as agressões.



O adolescente atingido pelo disparo do policial passou por uma cirurgia para retirar a bala na madrugada desta quarta-feira (23). Ele foi atingido no joelho e teve uma fratura exposta no fêmur, segundo a família. O jovem passa bem.