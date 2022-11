Momento em que o pai discutia com os manifestantes foi registrado em vídeo; caso ocorreu no MT - Reprodução Redes Sociais

Publicado 23/11/2022 15:34 | Atualizado 23/11/2022 15:37

Cuiabá - Circula nas redes sociais o vídeo de um pai que foi impedido de passar por um ponto bloqueado por manifestantes antidemocráticos, na BR-365, em Sorriso, no Mato Grosso, na noite de segunda-feira (21). Ele levava um dos filhos, de 9 anos, para uma cirurgia oftalmológica, em Cuiabá. Um dos envolvidos nos protestos chegou a dizer para o pai seguir a pé e que não se importava se o filho dele ficasse cego. Assista:

Isso é um absurdo! Esses bloqueios pelo Brasil vem afetando pessoas de bem. Um pai com seu filho em Mato Grosso foi impedido de passar por uma rodovia até um hospital em Cuiabá. O menino necessita de uma cirurgia com urgência para impedir a cegueira no olho. pic.twitter.com/rHYvqjF4iw

O pai, Eder Rodrigues Boa Sorte, conseguiu a cirurgia para o menino após uma batalha judicial e muita ajuda. O filho sofreu um acidente na escola e já passou por uma cirurgia. Agora, precisa de outro procedimento para tentar recuperar a visão e não perder o globo ocular.



O outro filho de Eder, que tem 10 anos, estava presente no momento em que o pai foi impedido de passar pelo bloqueio e acompanhou toda a discussão. No vídeo, é possível ver que o garoto chega a pedir para o pai não continuar a discussão, enquanto alguns manifestantes gritavam.Impedido de seguir caminho, Eder e a família pegaram um caminho alternativo e tiveram que remarcar a cirurgia. O procedimento está agendado para esta quarta-feira (23). Este e outros bloqueios em protestos contra o resultado da eleição chegaram ao fim, em Mato Grosso, na terça-feira (22), após uma força-tarefa policial que desmontou todas as barreiras e dispersou os manifestantes . Quase 20 trechos de rodovias federais estavam bloqueados no estado.