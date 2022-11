Michelle Bolsonaro participa de evento público pela 1ª vez após as eleições - EVARISTO SA / AFP

Publicado 23/11/2022 18:22

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, participou de um evento público pela primeira vez após o seu marido, Jair Bolsonaro, perder as eleições presidenciais para Lula há menos de um mês.

Michelle marcou presença em uma cerimônia de lançamento das ações do Programa de Protenção e Promoção da Saúde Menstrual, do Ministério da Saúde. Além dela, participaram também Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, a senadora eleita Damares Alves e Cristiane Britto, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.



O evento teve aproximadamente 51 minutos de duração e a esposa do atual presidente do país não se pronunciou em nenhum momento. Apesar disso, ela foi elogiada pelo ministro da Saúde e por Damares.



Entre informações divulgadas no evento, destaque para o anúncio da distribuição gratuita de absorventes e itens de higiene pessoal para adolescentes, ação que tem como objetivo o combate à precariedade menstrual no país.

"Aparições" anteriores

Desde o fim das eleições, no dia 30 de outubro deste ano, as duas principais aparições de Michelle foram para esclarecer boatos relacionados a ela e ao chefe do Executivo do Brasil.



A primeira foi logo no dia seguinte após a finalização do pleito eleitoral. Na ocasião, ela usou a sua conta oficial no Instagram para se pronunciar sobre a troca de unfollow entre ela e o marido na plataforma.



"Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando na alegria e na tristeza… Que Deus abençoe a nossa amada Nação!", escreveu.



Já a mais recente aparição da primeira-dama teve o intuito de negar uma suposta hospitalização de Jair Bolsonaro no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, no dia 17 de novembro.



A esposa do presidente da República publicou no Instagram um print da notícia que afirmava que Bolsonaro havia sido hospitalizado e escreveu: "mentira".