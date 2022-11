Suspeitos esconderam entorpecente em forros no interior das bagagens - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 24/11/2022 13:23 | Atualizado 24/11/2022 13:30

Guarulhos (SP) - A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quinta-feira, 24, três brasileiros que tentavam embarcar com cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os suspeitos pretendiam levar a droga para a África e Ásia.



As prisões aconteceram em ações distintas. Um homem de 21 anos, que embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes, foi flagrado com dois quilos de cocaína costurados no forro de uma capa para notebook.

Com um outro homem, que não teve a idade identificada, foram apreendidos mais três quilos do entorpecente. Ele usou a mesma forma de ocultação do primeiro e tinha como destino a cidade de Phuket, na Tailândia.



Por fim, uma mulher de 33 anos, que viajaria para Doha, no Catar, foi flagrada com mais de três quilos da droga costurados no forro de uma frasqueira. O destino final da suspeita era a cidade de Cairo, no Egito.



Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde devem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.