Bruno Rocha Dias, de 32 anos, era membro do programa Academia Carioca - Reprodução Facebook

Bruno Rocha Dias, de 32 anos, era membro do programa Academia CariocaReprodução Facebook

Publicado 24/11/2022 13:43

Rio - Um professor de educação física do carioca morreu afogado após ter um mal súbito em praia de Salvador, na Bahia, na manhã desta quarta-feira (23). Bruno Rocha Dias, de 32 anos, membro do programa Academia Carioca, da Prefeitura do Rio, viajava para participar de um congresso na capital do estado nordestino.

"É com profunda tristeza que comunico que meu tesouro, meu missionário, meu amigo, meu filho, Renan Rocha Dias, passou para o mundo espiritual no dia de hoje. Estava em um congresso na Bahia, teve um mal súbito e veio a Obtido. Obrigado meu Filho por você existir em nossas vidas e nos ensinar tanto. Siga em paz e sem inquietações. Sua trajetória agora é no mundo espiritual", compartilhou o pai do professor, Ricardo Dias, no Facebook.

Segundo relatos de outros banhistas, Bruno nadava na praia do Porto da Barra, que é uma das mais famosas no litoral de Salvador, quando teve o mal súbito e acabou se afogando. Ele chegou a ser levado para a faixa de areia da praia, onde passou por atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não respondeu aos estímulos.

Em nota, a Prefeitura do Rio lamentou a morte de Dias e elogiou o professor. "A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Segundo o município, Bruno deixa um vazio no coração de todos que tiveram a "honra e o prazer de conhecê-lo".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Academia Carioca (@programaacademiacarioca)

O Programa Academia Carioca também compartilhou uma mensagem de agradecimento ao professor. "Nessa vida de chegadas e partidas, sua presença foi marcante desde o início. Sua curiosidade e empenho só não foram maiores que o seu caráter. Primeiro Estagiário, cultivou a amizade da Equipe com sua cordialidade e leveza", diz a homenagem.