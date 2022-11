Bolsonaro nomeia novos ministros do STJ após autorização do Senado - EVARISTO SA / AFP

Publicado 24/11/2022 20:32

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou, nesta quinta-feira (24), os juízes Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues como ministros do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ).



Os magistrados foram indicados em 1º de agosto pelo mandatário, mas a sabatina de aprovação só aconteceu na última terça-feira (22) e publicada no Diário Oficial da União somente nesta quinta-feira.

Paulo Sérgio Domingues formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e é professor de direito processual civil da Faculdade de direito de Sorocaba (FADI). Ele também é mestre em direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität, da Alemanha.



Atualmente Domingues é desembargador do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), de São Paulo, e ocupará a cadeira do ex-ministro Nefi Cordeiro, aposentado em março de 2021. Antes, foi advogado e procurador do município de São Paulo.

Messod Azulay é formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem cursos de extensão na Fundação Getúlio Vargas. Hoje, é juiz federal do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), sediado no Rio de Janeiro. Ele assumirá a cadeira do aposentado Napoleão Nunes Maia Filho.



Azulay ingressou no TRF-2 pelo quinto constitucional por meio da Ordem dos Advogados do Brasil e já atuou como diretor do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro.