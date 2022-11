Brasil

É falso que votos de eleitores tenham sido revelados a partir da decodificação do sistema das urnas

A planilha que ilustra a postagem apenas conta com alguns nomes, mas sem nenhuma indicação de voto. Dados estão disponíveis no site do TSE, à exceção do número do candidato digitado na urna, que é sigiloso

Publicado há 14 horas