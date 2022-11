Invasões aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral - Reprodução/Redes Sociais

Invasões aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de CoqueiralReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/11/2022 18:26 | Atualizado 25/11/2022 18:28

Vitória - O responsável pelo atentado em duas escolas de Aracruz , no Espírito Santo, planejava o ataque há dois anos, divulgou a Polícia Civil nesta sexta-feira (25). Ainda segundo a corporação, o criminoso tem 16 anos e era aluno de uma das escolas atacadas. Ele matou dois professores e um aluno. Mais 13 pessoas ficaram feridas.

Em depoimento nesta tarde, o adolescente confessou o crime acompanhado dos pais, que incentivaram que ele se entregasse. No entanto, ele não revelou o motivo do atentado, mas disse que planejou durante anos. "Ele confessou. Foi uma conversa muito colaborativa com uma riqueza de detalhes e acompanhado dos pais. Não tem motivo, ele planejou esse fato durante dois anos, mas o motivo ele não falou qual", informou a Polícia Civil na entrevista coletiva.



Os militares disseram que o garoto foi preso por volta das 14h e que a ação defluiu de uma colaboração entre as corporações. O assassino foi detido em casa. "A prisão foi resultado de uma integração da polícia militar e da polícia rodoviária federal. Identificamos um veículo, cercamos a casa e os pais colaboraram muito com a gente", disse o policial militar.

Os agentes acrescentaram que o jovem "pegou o carro do pai, tampou a placa, praticou o ato e depois voltou pra casa". Sobre o recurso do crime, os policiais contam que o adolescente utilizou duas armas. Uma particular e outra do Estado que estava sob posse do pai, que é policial militar.



Ainda, os policiais encontraram o símbolo da suástica nas vestimentas do criminoso. "Ele estava com o símbolo da suástica preso na roupa camuflada que ele usou no ataque", disse a Polícia Civil.



Vítimas

Segundo o governador do Espírito Santo, três professoras estão em estado grave e um estudante do ensino infantil está "em estado gravíssimo". Os crimes foram registrados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro.

*Com informações do IG