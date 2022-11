Invasões aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral - Reprodução/Redes Sociais

Invasões aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de CoqueiralReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/11/2022 13:14 | Atualizado 25/11/2022 16:41

Duas escolas foram alvo de ataques a tiros na manhã desta sexta-feira, 25, em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, três pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Entre as vítimas, duas são professores de uma das unidades. Ainda não há informação de quem é a terceira. O autor dos disparos foi preso, informou nesta tarde o governador reeleito do estado, Renato Casagrande (PSB).

A invasão aconteceu primeiro na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e em seguida no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), unidade particular. Ambas instituições ficam no bairro Coqueiral. Após o primeiro ataque, o homem entrou em um carro de cor dourada, que estava com as placas cobertas, e partiu para a segunda escola. A Prefeitura de Aracruz disse que solicitou ao governo do Estado o reforço no policiamento.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Márcio Celante, duas das vítimas morreram na EEEFM e uma terceira no CEPC. Na unidade pública, nove professores foram socorridos. Já na particular, outras duas pessoas saíram com vida.

"Nossa prioridade ao chegar foi socorrer as pessoas", informou Celante. Os resgatados foram encaminhados a um hospital da região. Dois helicópteros foram usados na operação.

Conforme investigações preliminares, o homem agiu sozinho e usou uma pistola semiautomática para efetuar os disparos. Segundo Celante, ele vestia uma roupa camuflada, colete a prova de balas e estava com o rosto coberto por uma máscara. Ainda não há informações sobre a idade do autor ou se ele era ex-aluno de uma das unidades.

Na escola pública, o criminoso arrombou o cadeado de um dos portões no momento do intervalo para acessar o prédio. A sala dos professores fica próxima a essa entrada, o que facilitou que o autor disparasse contra os docentes, explicou o secretário. A dinâmica do crime na escola particular ainda está sendo apurada. As autoridades investigam, junto com equipes de inteligência da capital, Vitória, se algum carro deu cobertura ao suspeito.

O governador do estado falou sobre a prisão. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", disse.



Mais cedo, Casagrande já havia lamentado o crime e afirmado que "todas as forças de segurança estão empenhadas" para elucidar o caso. A Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos realizam o atendimento às vítimas e as diligências necessárias.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que pessoas tentam acessar a Escola Primo Bitti após o ataque. Segundo a gravação, a polícia não permitiu que eles entrassem no prédio. Veja:

Vídeo mostra momento em que pessoas tentam entrar em uma das escolas atacada a tiros no ES.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#Escola #Ataque #ODia pic.twitter.com/uPlHpjtUFK — Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2022

A prefeitura também decretou luto oficial pelas vítimas, que vai até domingo, 27. A administração informou que suspendeu as aulas da rede municipal nesta sexta-feira, seguindo uma orientação da PM. Outros eventos promovidos pela gestão, que estavam previstos para este fim de semana, também foram adiados.

*Com informações do Estadão Conteúdo