Governo Bolsonaro compra 98 blindados por 5 bilhões de reais - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Governo Bolsonaro compra 98 blindados por 5 bilhões de reaisREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 28/11/2022 18:43

O governo de Jair Bolsonaro (PL) anunciou a compra de 98 blindados que custaram R$ 5,07 bilhões (900 milhões de euros). A escolha de modelo do Exército deve ter o contrato assinado no dia 5 de dezembro no Quartel-General do Exército, em Brasília.



A viatura escolhida foi o Centauro II, criado pelo consórcio italiano CIO (Oto Melara), das empresas Iveco Veículos de Defesa e Leonardo.

O veículo pesa 30 toneladas e consegue atingir uma velocidade de 105 km/h em vias pavimentadas, segundo a ficha técnica do modelo. Eles contam ainda com canhões de 120 mm e serão utilizados para modernizar a frota.



Ademais, o Centauro II possui um motor com mais de 720 cavalos que oferece "desempenhos inigualáveis em termos de velocidade e aceleração", segundo a empresa fabricante.



O modelo pode também lidar com ameaças como minas, IEDs (Improvised Explosive Device, na tradução Dispositivo Explosivo Improvisado) e as munições cinéticas. Ele tem capacidade para transportar três pessoas, o comandante, o artilheiro e o carregador.



O novo blindado do Exército, de tração 8×8 e capaz de disparar munições especiais, substituirá as viaturas de reconhecimento Cascavel, produzido em pela empresa Engesa, em 1970.

Sobre o ranking dos modelos, o segundo melhor veículo blindado foi o LAV-700 AG, produzido no Canadá pela norte-americana General Dynamics Land Systems. O terceiro, o ST1-BR da chinesa Norinco.