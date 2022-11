Rodovia estava interditada nos dois sentidos devido às fortes chuvas e os veículos parados na pista esperando uma possível liberação - Reprodução: redes sociais

29/11/2022

O carro do prefeito de Guaratuba foi um dos atingidos no deslizamento de terra que ocorreu na segunda-feira, 28, na altura do km 669 da BR-376, em um trecho do litoral que liga os estados do Paraná e de Santa Catarina. Pelas redes sociais, o prefeito Roberto Justus relatou como tudo aconteceu no momento em que ele e o motorista Cláudio Margarida foram surpreendidos com o desabamento da encosta. "Na hora que o nosso carro virou, quebramos o vidro e saímos correndo”.



"Uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros e nós só estamos vivos por um livramento de Deus. Tanto eu quanto o Cláudio, nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado, porque era muita terra e pedra que veio para cima de todos os veículos", relatou o prefeito em vídeo divulgado nas redes.



O deslizamento ocorreu por volta das 19h15. A rodovia estava interditada nos dois sentidos devido às fortes chuvas e os veículos estavam parados na pista esperando uma possível liberação. Além do prefeito e do motorista, outras pessoas que aguardavam em seus carros também foram atingidas pela lama. Até o momento, não há informações oficiais sobre mortos ou feridos neste deslizamento na rodovia.



Roberto Justus contou também que, no momento em que a montanha deslizou e o veículo virou, eles quebraram o vidro do carro e saíram correndo pela pista, até que foram socorridos por um funcionário da concessionária Arteris Litoral Sul (ALS), que faz a gestão da via. "Estamos em choque. Neste momento, a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá", destacou.





Santa Catarina



Pelas redes sociais, o governador de Santa Catarina Carlos Moisés relatou que havia informações preliminares sobre veículos soterrados e que equipes de bombeiros do estado catarinense estavam prestando apoio ao trabalho de resgate.



A Arteris Litoral Sul acrescentou que a equipe da concessionária, juntamente com os órgãos de emergência, como Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros também estavam mobilizados no atendimento aos envolvidos.



Até a última atualização das Arteris Litoral Sul, a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina pelo trecho da Arteris Litoral Sul (BR-376/PR e BR-101/SC) segue interditada, sem previsão de liberação.



Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais-PR, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC.



A recomendação da concessionária é para que os condutores antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças). As rotas alternativas indicadas neste momento para ligação entre os dois Estados são as vias BR-470 e BR-116.

Opções de retorno:



- BR-376/PR - interdição no km 635 sul: opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633;

- BR-376/PR - Interdição no km 662 sul: opções de retorno no km 644, 648 e 654;

- BR-376/PR - Interdição no km 669 sul: opções de retorno no km 663;

- BR-101/SC - Interdição no km 1 norte: opções de retorno no km 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

Queda de barreira em Campina Grande do Sul



A PRF do Paraná informou que, devido às fortes chuvas, também houve uma queda de barreira em Campina Grande do Sul, na altura do km 51 da BR 116, por volta das 20h40 A pista no sentido São Paulo precisou ser totalmente interditada, sem previsão de liberação.



Pessoas que passavam próximo aos trechos onde ocorreram os deslizamentos utilizaram as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos do local, e alertar aos demais motoristas para evitarem as áreas atingidas.