Gilson Dipp foi ministro do STJ por 16 anosSérgio Amaral/CJF

Publicado 29/11/2022 11:27

São Paulo - Ministro aposentado e ex-vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gilson Dipp morreu, na segunda-feira, 28, informa nota divulgada pela Corte. Dipp, que tinha 78 anos, era casado e deixa três filhos.

Segundo a nota, durante os mais de 16 anos em que atuou no STJ, Dipp ocupou os cargos de presidente da Quinta Turma e de vice-presidente do tribunal e do Conselho da Justiça Federal (CJF). Também foi membro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2011 e 2013.

A causa da morte não foi divulgada.