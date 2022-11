Alckmin se reuniu com Hamilton Mourão na manhã desta terça-feira de forma presencial no Palácio do Planalto - AFP

Alckmin se reuniu com Hamilton Mourão na manhã desta terça-feira de forma presencial no Palácio do PlanaltoAFP

Publicado 29/11/2022 12:41

Brasília - Pela primeira vez desde as eleições, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) se reuniram na manhã desta terça-feira, 29, de forma presencial no Palácio do Planalto.

O general Eugênio Pacelli, que comanda o gabinete de Mourão, afirmou que Alckmin e o número dois do presidente Jair Bolsonaro (PL) conversaram por cerca de 40 minutos sobre estrutura e atribuições da Vice-Presidência.

Mourão e Alckmin conversaram por telefone no dia seguinte às eleições, quando o senador eleito se colocou à disposição do vice do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na passagem de bastão.

Até o momento, Bolsonaro ainda não reconheceu publicamente sua derrota, não telefonou para Lula, como é praxe, e teve apenas um rápido encontro com Alckmin no Palácio do Planalto.