MG: escola é depredada e tem paredes pichadas com suásticas, símbolo do nazismo Reprodução Rede Socias

Publicado 29/11/2022 20:45 | Atualizado 29/11/2022 20:50

Belo Horizonte - A Escola Municipal José Silvino Diniz, de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi invadida, depredada e teve as paredes pichadas com suásticas, símbolo do nazismo, e referências a Hitler. A invasão ocorreu na madrugada de ontem. A apologia ao nazismo é crime no Brasil. Uma exposição sobre o mês da Consciência Negra também foi destruída.

A E. M. José Silvino Diniz, em Contagem (MG) amanheceu com vidros quebrados, móveis depredados e suásticas desenhadas nas paredes. Esse é o verdadeiro perigo que nossas escolas sofrem! pic.twitter.com/z1HYkHlCai — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) November 29, 2022

Testemunhas relataram à polícia que a diretora teria sido ameaçada e que o cenário era de destruição: vasos de plantas quebrados, bancos, cadeiras jogadas no meio do pátio, muito lixo no chão, além de cacos de vidros.O novo ataque ocorreu quatro dias após o massacre que deixou quatro mortos em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo. O autor dos tiros, um ex-aluno de 16 anos que foi apreendido, vestia uma roupa com uma suástica.Nas pichações da escola de Contagem, os criminosos fazem menção também a um jogo eletrônico chamado Bully. Nele, jogadores assumem o papel de um "estudante endiabrado" que foi expulso de várias escolas e tenta ascender socialmente na instituição. Para passar de fase, o jogador "enfrentará valentões, será bode expiatório de professores, irá pregar peças, ganhar ou perder a garota e finalmente aprender a superar os obstáculos da pior escola da área".Esse tipo de ataques a escolas tem se repetido no País e em Minas Gerais. No último dia 23, um banheiro da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), em Divinópolis, também foi pichado com as ofensas a judeus.Em nota oficial, a prefeitura de Contagem informou que as aulas foram suspensas até amanhã. O órgão informou que a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão atuando para melhorar a segurança na rede pública de ensino.A Escola Municipal Professora Maria Martins "Mariinha", que fica na mesma região, também foi alvo de tentativa de invasão. "Os criminosos forçaram a entrada por diversos lugares, mas não conseguiram entrar", afirma o texto. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.