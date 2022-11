Chuva abre cratera em trecho da SE-290 entre Itabaianinha e Tobias Barreto - Divulgação: BPRv

Publicado 30/11/2022 11:17

As fortes chuvas no estado de Sergipe provocaram a formação de uma cratera na rodovia SE-290, deixando pelo menos um morto e quatro feridos nesta quarta-feira, 30. Segundo o Corpo de Bombeiros, três veículos caíram no buraco entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Como a rodovia foi destruída, o trecho está interditado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as equipes da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 0h30. Ao chegar ao local, encontraram quatro vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. Os bombeiros realizaram o resgate com a ajuda de outras pessoas que estavam passando pela rodovia. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Itabaianinha. Ainda segundo a SSP, os veículos que caíram na cratera foram dois caminhões e um carro de passeio. Todos foram arrastados pela correnteza.

Bombeiros resgatam as vítimas na SE-290 Divulgação: Corpo de Bombeiros

As equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe (DER), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), além do Corpo de Bombeiros, estão no local. O Corpo de Bombeiros continua com as buscas na região, mas não há informação sobre desaparecidos.

De acordo com a Sedurbs, "assim que o nível da água baixar, os engenheiros vão avaliar como será feita a recuperação do trecho da rodovia. Os profissionais do DER buscam uma rota alternativa a fim de que a população residente nas proximidades não fique isolada".

Na noite de terça-feira, 29, foram acumulados 145 milímetros de chuva na cidade de Tobias Barreto, segundo o Centro de Meteorologia de Sergipe. Registrando o maior recorde de chuva acumulada em menos de 24h na cidade.