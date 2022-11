Eduardo Leite vai assumir a presidência do PSDB - Reprodução/IG

Publicado 30/11/2022 14:15 | Atualizado 30/11/2022 14:17

O PSDB anunciou nesta quarta-feira, 30, que o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), será o novo presidente da Executiva Nacional do partido. De acordo com nota divulgada pela sigla, com a posse do novo Congresso, Leite iniciará o trabalho como novo presidente.

"No dia 2 de fevereiro do próximo ano, quinta-feira, com a posse do novo Congresso, iniciaremos os trabalhos da nova Executiva Nacional do PSDB. A presidência do partido será transmitida ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite", afirma a nota, assinada pelo atual presidente do partido, Bruno Araújo.

De acordo com o partido, na próxima semana, iniciará o "compartilhamento de decisões" para o planejamento da futura gestão. "Nesse período construiremos uma representação coletiva para a próxima Executiva."