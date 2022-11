Bolsonaro evita Arthur Lira em jantar promovido pelo PL - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/11/2022 17:24

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) participou do jantar promovido pelo PL na noite da última terça-feira (29), que contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). Apesar de se cumprimentarem e conversarem por alguns minutos, quem esteve presente no evento garante que o chefe do Executivo federal evitou ficar muito tempo ao lado do seu aliado.



Segundo apurou o Portal iG, Lira tentou ficar próximo de Bolsonaro durante o jantar, mas desistiu ao perceber que não era bem-vindo. Pessoas próximas garantem que perceberam o presidente da Câmara desconfortável com a pouca simpatia do mandatário. Ele chegou a dizer que o comportamento do governante estava bem diferente do que o costume.

O presidente da República, de fato, não deu muita atenção para Lira. Ninguém conseguiu identificar se o comportamento era por se sentir traído pelo chefe da Casa de Leis ou apenas por não querer conversar com ninguém. Conforme revelado mais cedo, o capitão da reserva foi discreto durante todo o jantar.



Aliados desconfiam que Bolsonaro se sentiu traído pelo presidente da Câmara e por isso tem evitado muito contato.

“É uma sensação, porque o Lira fechou com toda a esquerda para ser reeleito. Mas o presidente [da República] não falou nada sobre isso. É uma sensação do grupo”, explicou um senador do Centrão.



O governante tem optado por não entrar em atrito com nenhum aliado neste momento. Sua maior preocupação é com o que vai acontecer com ele quando deixar a presidência da República. Pela primeira vez, após três décadas, o chefe do executivo federal não terá fórum privilegiado.

Arthur Lira e o PT



Arthur Lira prometeu rever a questão do orçamento secreto e fazer com que Lula (PT) tenha maioria na Câmara. O PT, PV, PCdoB e o PSB anunciaram oficialmente que apoiarão a reeleição dele na Casa.



Um grupo de bolsonaristas tem tratado o assunto como traição. Porém, o comandante da Câmara segue mantendo diálogo com lideranças do Centrão que apoiam Bolsonaro. A intenção é ter o controle de todos os núcleos para manter o poder no Congresso Nacional.