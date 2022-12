Carla Zambelli sacou uma pistola e perseguiu um homem negro pelas ruas dos Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição - Reprodução/ Twitter

Carla Zambelli sacou uma pistola e perseguiu um homem negro pelas ruas dos Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleiçãoReprodução/ Twitter

Publicado 01/12/2022 12:46

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou a aliados que o plano de oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não inclui a participação de Carla Zambelli (PL-SP). Aliada de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro (PL), o nome da deputada federal encontra resistência de parlamentares do mesmo partido que prometem uma oposição "forte e sistêmica" a Lula em 2023.

A informação revelada na coluna da jornalista Bela Megale, do jornal 'O Globo', reiterou o desgaste causado pela criticada atuação de Zambelli durante a campanha eleitoral. O ponto alto foi a polêmica a parlamentar se envolveu na véspera das eleições, em vídeos que apareceu apontando uma arma para um homem negro nas ruas de São Paulo. A equipe de Bolsonaro avaliou o episódio como um dos fatores que colaboraram para a derrota na busca pela reeleição.



Após repercussão negativa, Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro (PL) saíram em defesa da deputada federal publicamente, mas, depois da vitória de Lula, nas urnas, admitiram que o episódio prejudicou muito os planos do clã Bolsonaro.



Na terça-feira, 29, durante jantar do partido, Bolsonaro não escondeu a insatisfação pública com Zambelli. De acordo com informações da coluna, as pessoas que estavam no local disseram que o humor do presidente "virou" depois de ele falar "não" duas vezes, de maneira enfática, a ela.



Eduardo Bolsonaro não estava presente do evento, pois ainda não voltou da viagem ao Catar, onde acompanha a Copa do Mundo. Alvo de críticas, ele disse ter viajado a Doha para entregar pen drives com vídeos em inglês explicando a "situação do Brasil".



"Nesses pen drives aqui têm vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que, aqui no Catar, só se fale em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", afirmou Eduardo em vídeo.