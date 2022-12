Alberto Fernández, presidente da Argentina, confirmou presença na posse de Lula - Esteban Collazo/Argentine Presidency

Publicado 01/12/2022 19:02

Brasília - Após reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 1º, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, confirmou a presença do mandatário do país, Alberto Fernández, para a posse do petista em 1º de janeiro de 2023.



A decisão é um ato diplomático importante no cenário internacional em razão do distanciamento entre os países durante o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Depois do encontro, no Gabinete de Transição, na sede do CCBB, na capital federal, o embaixador afirmou que a Argentina espera mais cooperação com o futuro governo devido à "grande afinidade política e ideológica" entre os países.



"Nós falamos sobre interação energética, cobre, lítio... devido à crise da globalização. Esse é o compromisso do presidente Lula com a América Latina e com o Mercosul", afirmou Scioli.



Alberto Fernández veio a São Paulo nessa segunda-feira (31) para se encontrar com o petista. Os líderes se reuniram no Hotel Intercontinental, que foi um dos locais que a equipe de Lula utilizou para firmar campanha na capital paulista.



Outras autoridades

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, confirmou a vinda ao Brasil para participar da posse de Lula. O governo dos Estados Unidos organiza o envio de uma significativa comitiva ao país. A Casa Branca reservou 200 dos 260 quartos de um hotel em Brasília. No entanto, ainda não definiu o nome do representante.

A vice-presidente americana, Kamala Harris, é um dos nomes especulados, assim como o secretário de Estado, Antony Blinken, e Alto Representante para o Clima, John Kerry. Até mesmo a presença do presidente Joe Biden não está descartada.