Polícia Federal apreende explosivos em chácara de suspeito de mega-assaltos no interior de SP - Divulgação

Polícia Federal apreende explosivos em chácara de suspeito de mega-assaltos no interior de SP Divulgação

Publicado 02/12/2022 16:13

Policiais federais apreenderam grande quantidade de explosivos e munições na chácara de um suspeito de envolvimento em mega-assaltos, na tarde desta quinta-feira, 1, em Ibiúna, interior de São Paulo. Foram apreendidos oito carros, entre eles um veículo blindado preparado para portar metralhadora ponto 50. O homem, que está foragido, é suspeito de ter ligação com a quadrilha que atacou três bancos, em agosto de 2021, em Araçatuba.

A PF teve o apoio de policiais militares da 2ª Companhia do 14º Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar. No imóvel, localizado no bairro Portal Vista Linda, foram encontradas munições de fuzil e metralhadora, coletes balísticos de cerâmica, carregadores de fuzil, rádios comunicadores e 50 bastonetes de emulsão explosiva em uma caixa de isopor. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para resgatar os explosivos, do tipo usado para ataques a caixas eletrônicos e cofres de bancos.

Três dos carros encontrados no local tinham sido furtados ou roubados. Outros cinco veículos estavam sendo depenados. Havia ainda placas frias de veículos. O suspeito não foi encontrado na residência. Ele e sua quadrilha são investigados por terem atuado pessoalmente ou fornecido suporte para o mega-assalto em Araçatuba. A quadrilha também pode ter participado de ataques contra carros-fortes e empresas de valores. Conforme a PF, as diligências prosseguem no sentido de capturar o ocupante da chácara e outros integrantes da quadrilha.

O crime

Na noite de 30 de agosto de 2021, criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no centro de Araçatuba. A quadrilha rendeu moradores e os usou como escudo humano. Bases da Polícia Militar ficaram sob fogo intenso durante a ação criminosa, que durou duas horas.

Os criminosos colocaram reféns sobre alguns carros e espalharam bombas pela região central da cidade para criar pânico na população. Três pessoas - dois moradores e um suspeito - morreram durante o ataque.