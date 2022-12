1.271.381 eleitores informaram ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida - Antonio Augusto/Ascom/TSE

Publicado 03/12/2022 11:33

No Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência, lembrado neste sábado (3), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que quase 1,3 milhão de eleitores declararam algum tipo de deficiência no pleito realizado este ano. O número mostra um aumento de 35% em relação às eleições de 2018.

Ao todo, 1.271.381 eleitores informaram ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida entre as mais de 156 milhões de pessoas consideradas aptas a votar nas eleições de outubro passado.

A Corte lembrou que essa parcela do eleitorado pôde solicitar voto em seção especial onde há acessibilidade. "Os espaços são adaptados para oferecer fácil acesso e maior comodidade e segurança na hora do voto", destacou o TSE, por meio das redes sociais.