Rogério Marinho (PL) - Reprodução

Após muito debate, o Partido Liberal (PL) deve confirmar a indicação de Rogério Marinho para concorrer à presidência do Senado. Em entrevista dada pelo deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do PL na Câmara, para a CNN Brasil neste sábado, 3, ele relatou que a sigla deverá apoiar Marinho ao cargo.



“Eu acredito que o nome será o de Marinho pelo que tenho escutado. Ele tem muito trabalho prestado na política, é um homem honrado e vai ter um consenso, se é que já não houve, a ele ser o único candidato desse nosso grupo de partidos”, comentou Altineu.



O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) colocou Rodrigo Pacheco (PSD) na sua lista de inimigos políticos. Por conta da aproximação entre o PSD e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o PL decidiu lançar um nome para concorrer à presidência da Casa.



“As coisas estão indo bem, porque o sentimento é de que uma candidatura do nosso 'time político' é muito importante para ganhar a presidência do Senado”, explicou Altineu.



Porém, o parlamentar ressaltou que a decisão da escolha de Marinho não será apenas do PL. “Todo o grupo, não só o PL como os outros partidos, podem propor outro nome, mas o nome que está à frente desse processo é do Marinho”, concluiu.



PL não tinha consenso sobre presidente do Senado

Ao longo da semana, o PL debateu se apoiaria o nome de Marinho para concorrer à presidência do Senado. Porém, o senador eleito não tinha total confiança na ala bolsonarista. A aposta era que ele não teria coragem de colocar em pauta assuntos de interesse dos bolsonaristas.



Marinho tem um comportamento visto como político, ou seja, com a caneta na mão, pode optar por compor junto com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A direção da sigla procurou outras opções, no entanto, aparentemente, não obteve sucesso.



A escolha deve ser anunciada nos próximos dias. Depois que fizer a comunicação, a sigla buscará a aliança de outros partidos para derrubar Rodrigo Pacheco (PSD).