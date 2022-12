Publicado 05/12/2022 17:02

Brasília - Os perfis dos deputados federais Bia Kicis (PL-DF) e Cabo Junio Amaral (PL-MG) foram suspensos no Twitter nesta segunda-feira. A plataforma afirma que a retenção é devido a uma medida judicial. Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o número de parlamentares bolsonaristas com acesso à rede social proibido chegou a sete.

Antes da rede social suspender sua conta, Kicis publicou que recebeu a informação sobre a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes parar bloquear suas redes.

"Acabo de ser informada que o Xandão mandou bloquear todas as minhas redes sociais. Sem contraditório, sem nada. Certamente por eu tanto denunciar a tirania hoje reinante no Brasil. Aonde vamos parar?", escreveu. Amaral também criticou a decisão judicial.

Outros parlamentares com contas suspensas por medida judicial

Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Coronel Tadeu (PL-SP), Major Vitor Hugo (PL-GO), Carla Zambelli (PL-SP)

A conta do político candidato a vice-presidente Marcos Cintra junto à senadora Soraya Thronicke (União-MS) nas eleições deste ano também foi suspensa.

O grupo compartilhou vídeo de um amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com desinformações sobre as urnas eletrônicas.

No caso mais conhecido entre os políticos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a deputada Carla Zambelli de criar novos perfis, contas ou canais nas redes sociais até que seja concluída a diplomação dos eleitos no último processo eleitoral, entre eles o ex-presidente Lula.Caso descumpra a decisão, corte determinou multa de R$ 100 mil por cada nova conta criada pela parlamentar.