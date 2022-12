Esta foi a primeira vez que o evento 'Natal Iluminado' foi realizado na cidade - Reprodução: redes sociais

05/12/2022

Um evento pensado para celebrar a chegada da iluminação natalina na cidade de Serraria, no Brejo paraibano, acabou com um apagão após dois fusíveis de um transformador serem ativados quando o equipamento foi atingido por balões lançados pela própria equipe que realizava o evento, no sábado, 3. Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o momento que a cidade inteira fica sem luz, surpreendendo moradores e visitantes.

Segundo a prefeitura de Serraria, esta foi a primeira vez que o evento “Natal Iluminado” foi realizado na cidade. O nome é o mesmo de uma peça teatral, montada pela companhia Camucá, e que tem como objetivo realizar os desejos das crianças para o Natal. Os pedidos são enviados para o papai Noel por meio de cartas.

O incidente com o transformador só ocorreu no fim do espetáculo, quando as luzes da cidade se acendiam. O susto foi durante um ato em que balões são soltos pelos atores (crianças). Alguns desses balões atingiram um transformador, ativando duas chaves-fusível, conhecidas como “canela”, que ao detectarem um curto-circuito ou sobrecarga de energia na rede, desligam o fornecimento elétrico.

A secretária de turismo da cidade de Serraria, Chaline Carvalho, informou que o apagão não comprometeu a parte final do evento. Equipes da Energisa Borborema, responsável pela distribuição de energia no município foram acionadas, e a luz foi restabelecida. Não houve feridos.

“Dos males foi o menor. Ninguém foi atingido, ninguém ficou machucado com nada e deu tudo certo. A apresentação acabou acontecendo por completo, foi belíssima, maravilhosa, com tudo na paz. Essas coisas acontecem. Foram apenas poucos minutos sem energia”, disse Chaline.