O tesoureiro nacional do PT, o deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE), enviou ao plenário da Câmara um Projeto de Lei que pede a proibição do “uso político” de símbolos brasileiros. A proposta limita o uso da bandeira do Brasil em manifestações de cunho político-eleitoral.

O parlamentar defende que os símbolos nacionais sejam poupados de eventuais "desgastes". Um dos argumentos de Macêdo é, justamente, a associação de símbolos patrióticos ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Macêdo explica que o objetivo é proibir a manipulação de símbolos nacionais independentemente do partido. Em tese, a medida pode proibir a utilização das bandeiras em atos a favor do presidente Jair Bolsonaro(PL). Também pode impedir que o próprio presidente utilize a bandeira em suas propagandas políticas.

“O escopo desta proposição é poupar a Bandeira Nacional — e os demais símbolos nacionais — da banalização, do desgaste desnecessário, do uso pelas frações políticas, o qual pode mesmo fazer do símbolo de união signo de divisão”, justifica o deputado.

O texto que foi enviado em novembro, cita a Copa do Mundo, que ocorre no Catar, como um dos motivos para que haja a despartidarização da bandeira. Macêdo ainda cita as eleições, quando "determinados grupos se utilizam de símbolos nacionais para gerar a divisão entre os brasileiros, propagar o ódio, a discórdia e as notícias falsas".

"É o que temos visto ultimamente nas eleições, quando determinados grupos se utilizam de símbolos nacionais para gerar a divisão entre os brasileiros, propagar o ódio, a discórdia e as notícias falsas, até mesmo para fazer apologia ao nazismo, de cuja derrota o Brasil participou de forma tão heróica em solo europeu, sob o manto de nossa bandeira”, afirmou o petista.