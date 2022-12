Marcia Manfredini faleceu aos 62 anos - Reprodução Internet

Publicado 05/12/2022 19:01 | Atualizado 05/12/2022 19:13

Rio - A atriz Marcia Manfredini faleceu, nesta segunda-feira (5), aos 62 anos em São Paulo. A confirmação foi dada pelo filho, Nicolas Manfredini, que postou um Story no Instagram, mas a causa da morte ainda não foi revelada. "É com imensa dor que comunico que minha mãe terminou hoje sua missão na Terra. É difícil nesses momentos resumir em palavras ou até lágrimas a imensidão que foi a sua vida. Em breve daremos mais informações".

A atriz fez sucesso ao participar de grandes produções como "A Grande Família", da Rede Globo e o filme "Carrossel". Eduardo Martini foi um dos atores que lamentaram a morte da colega de profissão, ao postar uma foto da amiga. "Marcia Manfredini !Descanse em paz !!! Fez a passagem dormindo!!!" Famosos que trabalharam com Marcia, também se manifestaram na postagem. Viviane Araújo comentou: "Tô chocada Edu!!" e Ilana Kaplan escreveu: "Muito triste".

Kiko Mascarenhas também mostrou seus sentimentos ao postar uma foto da amiga com a legenda: "Acabei de saber do falecimento da querida Marcia Manfredini Tão prematuramente… uma tristeza. Aos familiares e amigos, meus sentimentos sinceros. Descanse em paz, querida", entre outros artistas que se chocaram com a notícia e se entristeceram com a passagem da atriz, Wagner Santisteban respondeu relembrando: "Oooo meu Deus! Me diverti tanto com ela" e Cacau Protasio se surpreendeu: "Meus Deus! Sem acreditar!!!".

Blota Filho foi outro colega de profissão que lamentou a perda da amiga. Com uma foto ao lado de Marcia, o ator escreveu: "Minha melhor amiga! Um ser de luz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem nos falamos por duas horas! Você vai fazer muita falta na minha vida! Bi, segue com luz e muita porque foi luz que você espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo magrela!".

Nos comentários, mais famosos se manifestaram surpresos com a notícia. Entre eles Fernanda Paes Leme. "Meu Deus!!! Amigo do céu…meu abraço apertado", Alexandre Barros disse: "Puxa blota... Amava a Márcia...uma querida!!! Ontem mesmo vi uma publicidade dela fazendo uma cartomante. Que Deus ilumine o caminho deste ser de luz". "Meus sentimentos Blotinha! Muita luz! Um dia iremos todos nos reencontrar!", registrou Juliana Paes.

O Canal Multishow divulgou uma nota de pesar e relembrou outros trabalhos de sucesso da atriz. "A família Multishow lamenta profundamente o falecimento da atriz Marcia Manfredini, nossa querida Doroteia, de Família Paraiso. Todos do canal prestam seu apoio e carinho aos familiares, amigos e fãs dessa artista que emprestou todo o seu talento para levar o riso para a casa de milhões de brasileiros que a aplaudiram em produções como 'Dra Darci', 'A Grande Família', entre outros programas e séries que fizeram parte de sua inesquecível trajetória."