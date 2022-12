Casal e filha são encontrados mortos após enxurrada no interior de São Paulo - Reprodução

Publicado 05/12/2022 21:43 | Atualizado 05/12/2022 21:44

São Paulo - Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas, nesta segunda-feira (5), em um carro que teria sido arrastado pela enxurrada durante um temporal que atingiu a região de Monte Alto, interior de São Paulo.

Os corpos do casal e da filha, de sete anos de idade, foram encontrados por agricultores que viram o carro com as rodas para cima, em uma vala, próxima da estrada rural que liga a área urbana ao bairro rural de Areias. A família estava desaparecida desde o domingo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local, mas as vítimas estavam mortas.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e reconhecidos por parentes. O casal, Marcelo Cristiano Gabriel, de 45 anos, e Cleide de Lurdes Baptista, de 35, trabalhava em um sítio da região e seguia para a cidade de Taquaritinga, onde morava, levando a filha Yngrid Vitória Gabriel.

De acordo com os bombeiros, as chuvas intensas do fim de semana alagaram as áreas rurais e podem ter arrastado o veículo, que se encontrava a cerca de 20 metros da estrada rural. O carro foi achado em um matagal, onde havia marcas da enchente. O caso foi registrado como morte acidental "a esclarecer" na Polícia Judiciária de Jaboticabal.

A Polícia Civil suspeita de morte por afogamento, mas vai esperar o laudo dos exames do IML para concluir o inquérito. O casal e a criança foram velados no velório da Vila São Sebastião, em Taquaritinga. Os corpos foram sepultados no fim da tarde desta segunda, no cemitério municipal do distrito de Jurupema. Marcelo e Cleide deixaram outros três filhos: Yorran, Yasmin e Murilo.