Lula comemorou a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul - Divulgação

Lula comemorou a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul Divulgação

Publicado 05/12/2022 22:37

São Paulo - A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a vitória.



Em um vídeo postado nas suas redes sociais após o triunfo que levou a Seleção canarinho às quartas de final do torneio, o petista apareceu vestindo a camisa oficial da CBF e disse acreditar que o Brasil "pode ser campeão". Assista:

Nossa seleção fez um bom 1º tempo. Acredito no hexa. Um abraço e saúde ao nosso ídolo Pelé.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/iWMXY6hTyW — Lula (@LulaOficial) December 5, 2022



"Foi muito importante a vitória do Brasil. Eu continuo achando que o Brasil pode ser o campeão do mundo se o pessoal jogar com a seriedade que jogou o primeiro tempo hoje", disse Lula, que ganhou as eleições em outubro deste ano. "Foi muito importante a vitória do Brasil. Eu continuo achando que o Brasil pode ser o campeão do mundo se o pessoal jogar com a seriedade que jogou o primeiro tempo hoje", disse Lula, que ganhou as eleições em outubro deste ano.

Na sequência, ele afirma que todos os brasileiros devem torcer para a melhora de Pelé, rei do futebol que está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a terça-feira passada (29).



"Todos nós temos que torcer para que o maior símbolo da seleção brasileira e do futebol brasileiro possa se recuperar e estar entre nós para comemorar a conquista do hexa. Pelé, saúde para você", finalizou.



Lula deve visitar Biden em janeiro

O ex-ministro das Relações Internacionais e assessor de Lula, Celso Amorim, disse nesta segunda-feira que a viagem do petista aos Estados Unidos, para visita diplomática ao presidente norte-americano Joe Biden, deverá acontecer somente após a posse, em janeiro.



"Lula valorizou muito o convite de Biden, que estaria disposto a recebê-lo ainda antes da posse. Ele (Lula) acha que já poderá fazer uma visita oficial como presidente logo depois da posse", disse Amorim a jornalistas.



Também nesta segunda-feira, o presidente eleito se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em Brasília.



"Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, o convite do presidente Joe Biden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países", escreveu Lula no Twitter.