Secretaria de transporte afirma que cerca de 175 mil passageiros são atendidos diariamente pelas linhas - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/12/2022 12:15 | Atualizado 05/12/2022 12:15

Manifestantes bloquearam nesta segunda-feira, 5, o acesso das cidades do estado de Goiás, Águas Lindas e Planaltina, a Brasília. O protesto, que começou por volta das 3h da madrugada, é contra o reajuste no valor da passagem do transporte público no Entorno do Distrito Federal. Os manifestantes aguardam retorno da Secretaria de Mobilidade Urbana do Distrito Federal (Semob) para negociações. As saídas dos ônibus que circulam pelo DF seguem bloqueadas em Planaltina.

O reajuste foi anunciado na sexta-feira, 2, pela Semob — que é responsável pela gestão do transporte público na região desde o ano passado — e começou a ser aplicado no domingo, 4. Ao todo, os reajustes chegam a até 26%. O maior aumento é na linha que liga Planaltina o Plano Piloto de Brasília, que passou de R$ 7,85 para R$ 9,80. O governo do DF alega que a medida é necessária para evitar um "colapso" do sistema de transporte público do Entorno.

De acordo com a Semob, são 400 linhas de ônibus que fazem a ligação entre o DF e o Entorno. A secretaria afirma que cerca de 175 mil passageiros são atendidos diariamente. Os passageiros já reclamavam da qualidade do serviço. Durante a manhã, os ônibus da empresa Amazônia, que oferece o transporte em Planaltina de Goiás, permaneceram na garagem, após uma manifestação de usuários na rodovia.

O aumento também não foi aceito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (união), que afirmou nas redes sociais que não foi consultado pelo governo do DF para definir o reajuste. O governador ainda disse que irá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a medida seja suspensa.

"O aumento da passagem penaliza 175 mil passageiros que usam essas linhas diariamente”, afirmou o governador. "Temos que promover um debate entre a União, os governos de Goiás e Distrito Federal, conjuntamente com as prefeituras do Entorno, e definir o percentual de subsídio de cada ente para reduzir o valor da passagem, como fizemos na Região Metropolitana de Goiânia". "(...) Mas vamos acionar o STF pedindo a suspensão imediata desse reajuste", escreveu.

Prefeitos do DF vão à Justiça contra aumento

Os prefeitos dos municípios goianos de Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás, Planaltina de Goiás e Alexânia decidiram nesta segunda entrar na Justiça contra o aumento das tarifas das passagens de ônibus. A decisão foi tomada em uma reunião, na sede da entidade, em Brasília.

A Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (AMAB) também disse que vai entrar com uma ação contra o reajuste. A decisão foi tomada em uma reunião, na sede da entidade, em Brasília, no fim da manhã desta segunda.



O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), também compareceu ao encontro, mas não se manifestou sobre a decisão até a última atualização desta reportagem.