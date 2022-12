Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama conversa com o presidente eleito Lula - Redes sociais

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama conversa com o presidente eleito LulaRedes sociais

Publicado 04/12/2022 20:46 | Atualizado 04/12/2022 20:49

O deputado José Guimarães (PT-CE) publicou nas redes sociais neste domingo, 4, que o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama vai acompanhar a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em Brasília. Contudo, a publicação foi apagada. A assessoria de Lula disse "não ter essa informação".

"O Barack Obama ex-presidente dos Estados Unidos confirma presença na posse do Lula, em 1º de janeiro", escreveu o deputado no tuíte apagado. Um dos vice-presidentes do PT, Guimarães é membro da executiva nacional da sigla, foi um dos principais coordenadores da campanha de Lula e participa da equipe de transição no grupo de centro de governo.

Obama já fez elogios públicos a Lula no passado, como na reunião do G20, em 2009, onde o ex-presidente norte americano chamou o brasileiro de "o cara", e afirmou que o petista era o político mais popular do mundo na época.

Os mandatos de Lula e Obama na Presidência de seus países coincidiram durante alguns anos. Lula foi presidente de 2003 a 2010, e Obama de 2009 a 2016.

Na posse do petista, já foram confirmadas mais de 20 atrações musicais . O evento será transmitido ao vivo e terá apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira. Os shows começarão às 18h30 e serão divididos em dois palcos que homenagearam as artistas Gal Costa e Elza Soares.

Entre os artistas estão: Pablo Vittar, BaianaSystem, Gabi Amarantos, Duda Beat, Martinho da Vila, Os Gilsons, Luedji Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Maria Rita e Valeska Popozuda. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida também foram convidados, mas ainda não confirmaram as participações.