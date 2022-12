Técnicos trabalham para a retirada da carga dos trilhos - Reprodução

Publicado 04/12/2022 22:41

O descarrilamento de um trem de carga, próximo à Estação Tatuapé, operado pela MRS Logística, ainda afeta as Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) neste domingo, 4. O serviço do Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, continua suspenso. O trem descarrilou na madrugada de sábado, 3, e provocou interrupção de linhas, prejudicando o atendimento aos passageiros da CPTM

Os técnicos da CPTM em conjunto com a equipe da MRS Logística, desde o acidente, trabalham para a retirada das peças das vias. As locomotivas transportavam carga de areia e bobinas de aço. Não houve feridos. A estratégia da equipe de campo foi retirar primeiro às 14 bobinas de aço que estavam sobre as seis pranchas, por uma questão de segurança, uma vez que cada bobina pesa 30 toneladas.

Funcionamento dos trens da CPTM

Na Linha 11-Coral, os trens circulam em dois loops: entre Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz, o trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé está interditado.

Já na Linha 12-Safira, os trens circulam entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Tatuapé e Brás, o trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé está interditado.

A Linha 13-Jade não foi afetada e continua operando normalmente da Estação Engenheiro Goulart até o Aeroporto-Guarulhos, segundo a CPTM.