Publicado 05/12/2022 11:24 | Atualizado 05/12/2022 12:45

São Paulo - Criminosos explodiram cinco caixas eletrônicos de supermercados da Zona Sul de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 5, no Parque Residencial Cocaia, região do Grajaú. Após o crime, os assaltantes atravessaram veículos em uma via de acesso ao local, pondo fogo em um ônibus na tentativa de atrapalhar a aproximação da polícia. Os suspeitos também incendiaram dois carros particulares nos bloqueios.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 2h30, na Rua Rua Rubens de Oliveira, 217. Até o momento, um suspeito foi detido e não se sabe ao certo o número de envolvidos. Com o homem, foram encontrados cinco carregadores de fuzil e um galão de gasolina.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local para conter as chamas, que podiam ser vistas de longe, de acordo com relatos nas redes sociais. A corporação informou que finalizou a ocorrência sem registro de vítimas.

O carro do criminoso preso permanece no local, de acordo com a PM. A Polícia Civil informou que o suspeito está sendo ouvido e que o veículo vai passar por perícia. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).

O caso está sendo registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias), onde será investigado. Ainda conforme a Civil, diligências estão em andamento para a identificação e prisão dos demais envolvidos no crime.

O ônibus incendiado pertence à linha municipal. Procurada pelo DIA, a SPTrans, empresa responsável pelo coletivo, não retornou o contato até a atualização desta matéria.

Clima de terror

Moradores relataram clima de terror nas redes sociais e disseram ter ouvido ouviram tiros no local. "O caos aqui no Grajaú. Acordei assustada com os tiros e as bombas tremendo a casa. Nunca senti tanto medo. Aqui na frente, cara… Sensação horrível", disse uma. "Grajau está pior que campo minado", afirmou outra.

"Acordei com os estrondos, achei que era Jesus voltando, mas é só o Grajau parecendo uma zona de guerra, que até bomba tem", escreveu uma terceira pessoa.