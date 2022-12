Ricardo Barros (PP-PR) aposta em uma solução política para manter o orçamento secreto - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 07/12/2022 16:05

O líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), reforçou nesta quarta-feira, 7, que o Congresso irá encontrar uma "maneira de resolver" e manter o "empoderamento" do Parlamento em relação ao orçamento, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) derrube o chamado orçamento secreto, composto pelas emendas de relator.

"O empoderamento do Parlamento em relação à execução orçamentária, na minha opinião, vai continuar. Se a ministra Rosa Weber vai ser a favor ou contra a RP-9 (emenda de relator), se ela der contra, o Parlamento vai encontrar outra maneira de resolver. Mas não vai ficar subordinado exclusivamente à vontade do governo, dos ministros, de executar aquilo que é indicado pelos parlamentares", disse Barros durante o 95º Encontro Nacional da Indústria da Construção, promovido pela Cbic.

No evento, no qual representantes da Construção pedem que o orçamento dê maior foco a obras estruturantes, Barros defendeu que não se coloque "defeitos" na destinação de recursos a "varejo", em referência a empreendimentos menores, pedidos por municípios, fortemente bancados pelas verbas do orçamento secreto. Segundo ele, é esse tipo de política que "dá eleição". "Eu sou municipalista, eu vivo desse tipo de fazer política. Quando o prefeito pede obra, ele pede o que é o mais importante de fazer para a cidade naquele momento", disse.