Maria Laura será a primeira mulher na secretaria-geral do ItamaratyReprodução

Publicado 14/12/2022 16:46

O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta quarta-feira (14) a embaixadora Maria Laura da Rocha como secretária-geral do Itamaraty. É a primeira vez que uma mulher ocupará o cargo de número dois do ministério.

Maria Laura da Rocha nasceu em 1955 e ingressou na carreira diplomática em 1978. Ela já foi embaixadora na Hungria e atualmente ocupa o cargo na Romênia. Ela também já ocupou o cargo de chefe de gabinete em gestões anteriores do Itamaraty.

Trajetória de Maria Laura

Nascida no Rio de Janeiro em 1955, Maria Laura entrou no Instituto Rio Branco em 1977. Ela já foi embaixadora na Hungria e teve a responsabilidade de desempenhar funções de ministra-conselheira na Embaixada em Paris.

Rocha ainda tem no seu currículo o cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A futura Secretária-Geral do Itamaraty ficou responsável pela delegação do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a Cultura. Sua carreira no Itamaraty iniciou em 1978, quando foi escolhida para ser Terceira Secretária.

Veja a carreira de Maria Laura, que terá papel importante no Itamaraty: