Lula viajará para Argentina, EUA e China no primeiro trimestre de 2023EVARISTO SA / AFP

Publicado 14/12/2022 17:50

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma série de viagens internacionais no primeiro trimestre de 2023. A informação foi dada por Mauro Vieira, furuto ministro das Relações Exteriores.

De acordo com o chefe do Itamaraty no governo do petista, o primeiro compromisso de Lula será em Buenos Aires, capital da Argentina. Ele participará da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e também terá um encontro com Alberto Fernández, presidente argentino.



“Ele participará da reunião da Celac (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos) que será na Argentina e fará em seguida uma visita bilateral. Ele tinha sido convidado para uma visita antes da posse à Argentina, mas infelizmente, não teve tempo hábil para essa visita se realizar”, afirmou Vieira durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (14).

O futuro chanceler ressaltou ainda que o petista fará visitas oficiais à China e aos Estados Unidos "nos primeiros três meses" do seu terceiro mandato como presidente do Brasil.

Mauro afirmou que tanto Joe Biden, presidente dos EUA, como o líder argentino fizeram convites para que Lula visitasse os respectivos países antes de tomar posse como chefe do Executivo brasileiro, mas que não houve "tempo hábil" para a realização das viagens.