Tarcísio de Freitas foi diplomado como governador de SP - Reproduução/Youtube

Publicado 19/12/2022 13:14 | Atualizado 19/12/2022 15:01

O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o vice-governador Felício Ramuth (PSD) foram diplomados na manhã desta segunda-feira, 19. A cerimônia foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no centro da capital paulista. O evento teve início 11h.

O senador e ex-ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovaçõe, Marcos Pontes (PL) e seus dois suplentes, os 94 deputados estaduais e os 70 federais eleitos nas eleições de outubro no também receberam os diplomas. A solenidade foi transmitida no canal do TRE no YouTube

No Instagram, Tarcísio agradeceu aos eleitores. "Governador diplomado! Obrigado aos 12,5 milhões de paulistas que acreditaram no nosso projeto", escreveu.

Protestos

Durante o evento, integrantes do Movimento Pretas, no palco, uma campanha composta por sete mulheres negras, liderada pela deputada estadual Monica Seixas (PSOL), que tem o intuito de ratificar a presença de mulheres negras na política, pediram paz ao povo preto.

Além disso, também houve protestos por parte dos eleitos e apoiadores que estavam na plateia.



Eduardo Bolsonaro (PL), deputado eleito, foi vaiado ao receber o diploma. Ricardo Salles, ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi chamado de golpista.

Diplomação

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleita ou eleito pelo povo e, por isso, está apta ou apto a tomar posse no cargo. A entrega do diploma acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. O documento é indispensável para que os eleitos tomem posse em 2023.

Contas reprovadas

Pelo menos 13 deputados federais e 20 deputados estaduais tiveram as contas reprovadas nos últimos dias pelo TRE-SP. Ainda assim, de acordo com o TRE, a rejeição não impede a diplomação e posse dos eleitos.